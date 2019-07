Nell'affare che potrebbe portare Dzeko all'Inter non finirà Vergani. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri siano delusi da alcuni atteggiamenti del ragazzo proveniente dal settore giovanile.



“Se l’Inter resta fiduciosa su una conclusione a breve vuol dire che ha in testa la possibilità di un ulteriore rilancio, magari attraverso dei bonus. Di sicuro dalla partita va escluso il nome del giovane Vergani, che pareva tornato d’attualità nelle ultime ore. La società nerazzurra è rimasta delusa dal comportamento del giovane, che ha rifiutato l’ipotesi Sassuolo: difficile che il suo nome possa entrare in qualche trattativa da qui in avanti, più facile che il ragazzo resti ad allenarsi ad Appiano”