La partita di campionato contro la Sampdoria potrebbe già essere un dentro o fuori da scudetto per Antonio Conte, che per questo motivo non può permettersi di sbagliare scelte, soprattutto in attacco, dove Lautaro Martinez ha dimostrato di non essere troppo in forma. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



“Per la banda di Conte sarà una sorta di dentro o fuori per la rincorsa scudetto. E ciò significa non potersi permettere un attacco spuntato, come accaduto sabato scorso contro il Napoli, con Lautaro come principale imputato. Fosse stata una stecca isolata, allora sarebbe anche passata in “cavalleria”, seppure con il rammarico dell’eliminazione. Invece, la prestazione dell’argentino è stata in linea con le sue ultime esibizioni pre-lockdown. Lecito, quindi, chiedersi se non stia risentendo del corteggiamento del Barcellona, da cui, probabilmente, è stato già sedotto”.