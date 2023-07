Quale futuro per Nikola Iliev, trequartista classe 2004 dell'Inter? Lasciata la Primavera nerazzurra, il giocatore dovrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato da Blitz, sulle sue tracce di sono il CSKA Sofia e il CSKA 1948. Bocciato dallo stesso giocatore il prestito all'Hellas Verona.