Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa anche di Benjamin Pavard, neo-acquisto dell'Inter. In particolare il tecnico francese ha espresso le sue speranze e i suoi dubbi sul ruolo che il classe 1996 avrà con l'Inter.



A DESTRA - "Al Bayern ha giocato in diversi ruoli. Considerando come gioca l'Inter, potrebbe giocare a destra. Spero che vada tutto bene per lui nelle prossime settimane. Sa cosa mi aspetto da lui".