Inter, designato l'arbitro per la gara di ritorno con il Feyenoord

Getty Images

In vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra, la UEFA ha annunciato le designazioni arbitrali. Sarà lo slovaccoa dirigere il match in programma l’11 marzo a San Siro.Il direttore di gara in questione, ha già arbitrato l’Inter in due occasioni: la prima risale al 2015, quando i nerazzurri vinsero 1-0 con il Celtic. La seconda, invece, nel 2022 e l'Inter uscì sconfitto per 2-0 con il Bayer Monaco.Questa la designazione completa:: Ivan Kruzliak SVK: Branislav Hancko SVK e Jan Pozor SVK

: Peter Kralović SVK: Christian Dingert GER: Benjamin Brand GER