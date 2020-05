Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo Di Canio ha parlato di Christian Eriksen.



“Eriksen? È un pigrone, gli piace correre con la palla. Se Conte non lascia da parte quell’estremismo dell’equilibrio, soprattutto in certe zone di campo, e non sfrutta Eriksen in un mini campionato di 12 partite con ritmi inevitabilmente più bassi, non lo farà più. Anche se è poco simmetrico a livello tattico, deve giocare dietro le punte, un po’ più avanti, perché lì farà la differenza. Ha diverse opzioni che non hanno tutti gli altri: tiro da fuori, punizioni, assist geniale. È il momento migliore per farlo giocare: se cala, l’Inter è troppo prevedibile ed Eriksen può essere l’uomo giusto“.