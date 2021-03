Paolo Di Canio, ex attaccante di Lazio e West Ham tra le altre, parla di Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, dagli studi di Sky Sport: "Fa quello che aveva fatto l'anno scorso. E' normale, lo faceva anche in Inghilterra. Sta facendo quello che faceva in Inghilterra. Fa i gol in ripartenza, quelli facili per lui che li rende tali, ma i gol in Champions li ha fatti. Mi stupisce che ancora vi stupiate".