Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex calciatore, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione in merito alla sconfitta rimediata dall'Inter contro la Lazio.



"Gagliardini su Milinkovic? Ma non è che se metto uno alto su uno alto forte lo limito. Tanto più che la Lazio gioca palla a terra, aveva più senso uno più basso e più aggressivo su Milinkovic. La scelta è stata sbagliata, Gagliardini è compassato. Ma non è colpa sua"