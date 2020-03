Intervistato da Sky, l'ex attaccante di Lazio e Napoli, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione su Eriksen: “I giovani di talento non si muoveranno mai. Eriksen è stata un’eccezione: è sui 30 anni, scadeva il contratto, non era più in armonia e voleva cambiare. In Italia c'è un tipo di calcio che, per ritmi, credo sia il migliore per lui, ma a patto che abbia una squadra che gli consenta di giocare libero di muoversi”.