Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex calciatore, Paolo Di Canio, ha espresso la propria opinione in merito al centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku.



“Sono fermamente convinto che Lukaku sia devastante in partite come contro lo Spezia. Ma nelle partite di élite 5 controlli di palla sbagliati come ha fatto lui ieri pesano tantissimo. Per questo lui manca in queste gare”