Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha espresso il proprio parere sul centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku.



“Sta facendo né più e né meno di quanto aveva fatto la passata stagione. Prima di questa partita, l'anno scorso aveva fatto sedici gol con 4 rigori calciati e oggi aveva 17 gol con 4 tiri dagli undici metri. Una cosa normale, i gol li ha sempre fatti anche in Inghilterra, ma servivano in Champions e per questo motivo dico che non sta facendo nulla di straordinario, che sapesse segnare lo sapevo e non mi stupisce come invece sta stupendo voi. Le sue caratteristiche fanno si che alcuni gol gli riescano facili. Se in Inghilterra non è mai stato leader di una squadra è perché non è stato mai titolare fisso dal momento in cui aveva interlocutori più importanti e più bravi. È cresciuto? Sì, se non gioca lui manca sempre qualcosa alla squadra di Conte, ma non capisco perché la cosa vi stupisca. Ha sempre segnato tanti gol, il suo problema era farli nelle partite importanti. Quest'anno ancora non ha vinto il campionato, ma se vincesse l'Inter sarà stato per la prima volta determinante nella conquista di un trofeo. Per la sua squadra innanzitutto e per sé stesso, perché ha i numeri che devono portare a qualcosa. Però in Champions, Coppa Italia ed Europa League non ci sono stati gol importanti di Lukaku, visto che voi ne parlate come giocatore estremo e determinante”.