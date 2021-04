Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, parla a Sky Sport di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter: "Lukaku? L'ho definito panterone moscione per alcune prestazioni, e continua a esserlo per quanto mi riguarda. La vittoria cancella tutto, ma le prestazioni restano. Ma, se lui è il panterone moscione, Rabiot è il giraffone moscione".