IL TABELLINO

nel prossimo turno.senza entusiasmare, soffrendo in alcune fasi della gara contro un avversario dinamico e tecnico.In mezzo la rete di un giovane talentuoso, l’israeliano Gloukh.ed ha risolto così una situazione che si stava facendo piuttosto complicata. Gli austriaci attaccavano con un fraseggio corto, preciso e rapido, un tocco e via per arrivare dalle parti di Sommer che dopo appena 4 minuti ha confermato le sue qualità di portiere da Champions deviando un diagonale di Gloukh. Era un’occasione nitidaTroppo distante il trio di centrocampo dal trio difensivo, le misure non erano corrette e in quei decametri di campo gli austriaci potevano costruire la loro manovra brillante ed efficacia. Ma la prima volta che i nerazzurri hanno messo il naso nella metà campo avversaria hanno cambiato la partita.attacco di Mkhitaryan, palla in area per l’inserimento di Frattesi che non ha agganciato e ha così trasformato l’invito dell’armeno nell’assist migliore per Sanchez, arrivato sulla palla in piena libertà. Non segnava nell’Inter dal 6 maggio 2022 contro l’Empoli in campionato e dal 3 novembre 2021 a Tiraspol contro lo Sheriff i n Champions, per il cileno il gradito ritorno al gol è coinciso col successo dei nerazzurri. Fra l’altro,Da quel momento la gara si è equilibrata.Colpa dell’età, forse: su 11 giocatori, solo due erano over 23, e i giovani, finché gira bene, trasformano tutto col loro entusiasmo, ma al primo rovescio barcollano. Così è accaduto al Salisburgo. Prima della fine del primo tempo, per due volte l’Inter ha creato le premesse per il raddoppio. La squadra di Inzaghi non brillava, però dal gol dell’1-0 non ha più rischiato, se non per un caloroso abbraccio di Bastoni in area a Simic, ma per il francese Letexier non era un fallo da rigore.. Come da prassi consolidata, nell’intervallo Simone ha tolto il suo giocatore ammonito anche se in questo caso non l’ha fatto a cuor leggero visto che si trattava di Mkhitaryan. Al suo posto Barella. Ma negli spogliatoi anche il tecnico austriaco ha fatto un cambio efficace, non nella squadra bensì nella testa dei suoi giocatori che sono rientrati in campo giocando come all’inizio, con aggressività, tecnica e una certa spensieratezza. L’Inter ha avuto una buona possibilità con Carlos Augusto, maLancio dalla difesa, controllo di Simic (male Bastoni), tocco per Kjaergaard che ha aspettato l’inserimento di Gloukh, tiro secco e preciso, 1-1Come era successo nel primo tempo, l’Inter è riuscita comunque a risalire la corrente (austriaca) e tornare in vantaggio con un altro inserimento di Frattesi, steso in area da Gourna (già ammonito, avrebbe meritato il secondo giallo), rigore netto, botta secca di Calhanoglu dal dischetto.Il gol è arrivato al 19' e da quel momento i due allenatori si sono rincorsi con i cambi. Si è coperto Inzaghi con Darmian per Dumfries e poi Thuram per Sanchez, si è scatenato Struber che ha spedito in campo tre giocatori d’attacco, Konate, Ratkov e Nene. Ora l’Inter aveva spazio per il contropiede e ha segnato ancora, con Lautaro Martinez su cross di Frattesi, pizzicato però con un ginocchio fuorigioco dal Var.Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries (20' st Darmian), Frattesi, Calhanoglu (31' st Asllani), Mkhitaryan (1' st Barella), Carlos Augusto; Sanchez (20' st Thuram), Lautaro Martinez (40' st Klaassen). A disp.: Di Gennaro, Audero, Acerbi, Bisseck, Dimarco. All.: InzaghiSalisburgo (4-2-3-1): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup (27' st Konate), Gourna-Douath (40' st Capaldo); Sucic, Gloukh (40' st Forson), Kjaergaard (27' st Nene); Simic (26' st Ratkov). A disp.: Manti, Krumrey, Baidoo, Diambou, Morgalla. All.: StruberArbitro: Letexier (Francia)Marcatori: 19' Sanchez (I), 12' st Gloukh (S), 19' st rig. Calhanoglu (I)Ammoniti: Simic (S), Mkhitaryan (I), Gourna-Douath (S)