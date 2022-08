Federico Dimarco ha parlato al canale ufficiale dell'Inter dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Lecce: "Quella di stasera è stata una partita difficile che abbiamo dominato sul campo, abbiamo tirato tante volte in porta. Alla fine è arrivata una vittoria che è importantissima per noi. Dobbiamo cercare di ingranare il lavoro che facciamo in settimana, ma credo che siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare così"



SUL RUOLO - "Terzo o quinto per me è indifferente, l’importante è che la squadra vinca e che si lotti tutti per un obiettivo".



SUL CAMPO E GOSENS - "Sicuramente il campo ci ha un po’ condizionati, era sulla falsariga di quello che abbiamo trovato a Pescara, ma non cerchiamo alibi. Con Robin forse era la seconda volta dall’anno scorso che giocavamo insieme, dobbiamo capire bene i meccanismi, ma miglioreremo lavorando in settimana”.