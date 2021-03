Sorprendono i dati “difensivi” dell'Inter e l'edizione odierne della Gazzetta dello Sport elogia la capacità degli uomini di Conte, bravi a schermare gli attacchi avversari.



“Nello specifico, difendere difendere difendere: il tecnico ha chiarito il concetto, l’ha messo su carta e ora raccoglie i risultati. Traduzione: passata Roma-Inter, da due mesi solo Hernani del Parma è riuscito a segnare su azione ai nerazzurri. I numeri sono in serie e valgono il punto di partenza del ragionamento. Sette clean sheet nelle ultime nove giornate, due reti incassate nel girone di ritorno: nessuno in Europa, nelle ultime sette partite, ha fatto meglio della capolista della Serie A. Un altro dato ancora, forse il più significativo: nel 2021 in Europa solo Lilla e Reims (Ligue 1) hanno incassato meno gol da dentro l’area di rigore. Come a dire: con l’Inter non solo è difficile segnare, ma persino entrare negli ultimi 16 metri. Giusto per dare l’idea: in questo ritorno, Conte sta viaggiando meglio rispetto alla prima stagione bianconera, quella dei soli 20 gol subiti in 38 giornate”.