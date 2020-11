Difesa a tre o a quattro? Prima della sfida contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, aveva preso in esame entrambe le possibilità ma il Corriere dello Sport fa presente come alla fine i nerazzurri siano scesi in campo con una difesa a cinque.



“Per capire se il blitz del Mapei Stadium avrà dato una svolta alla stagione dell’Inter, bisognerà aspettare la “finale” di martedì, ma intanto sotto il profilo tattico il match di ieri ha consegnato ad Handanovic e compagni un’arma utile quando di fronte ci saranno formazioni che non penseranno solo a difendersi. Conte, che per un paio di giorni aveva riflettuto se schierare la difesa a 3 o 4, alla fine ha scelto quella... a 5 perché Darmian e Perisic in fase di non possesso si allineavano sempre con i tre dietro”.