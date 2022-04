Non si ferma nemmeno a Pasqua il lavoro dell'Inter in vista del fondamentale derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia., dopo le noie fisiche di De Vrij nell'ultimo mese e di Bastoni nell'ultimo quarto d'ora venerdì contro lo Spezia (solo crampi, come il tecnico aveva presunto).Conmai in dubbio nemmeno sotto il punto di vista degli infortuni, dunque,davanti ad. E' questa, numeri alla mano,, anche se il Milan nel girone di ritorno e in special modo nelle ultime settimane sembra aver blindato la porta anche grazie ad un super Maignan.La scadenza del contratto di Stefan De Vrij, fissata asta imponendo riflessioni accurate in casa nerazzurra. Il trentenne difensore centrale è il(ieri quasi perfetto su Immobile), ma, le, e il. In Viale della Liberazione non accetteranno un prolungamento di contratto al rialzo, per cui la vicenda andrà seguita con attenzione, di pari passo con quello che riserverà in campo.Quello di martedìe, se un accordo non dovesse essere trovato tra Minoe l'Inter, anche. Con una vittoria nel derby le grandi gare diventerebbero due con la finale, tre se in questo conto vogliamo includere anche la partita di campionato contro la, che però lotta un gradino sotto quanto a obiettivi in Serie A. Certo è che,E non sarebbe certamente un'ultima da ricordare...