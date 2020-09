I tre difensori centrali schierati dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in occasione della sfida contro la Fiorentina, non hanno convinto la Gazzetta dello Sport. Questo il giudizio della "Rosea”.



“L’Inter ha cominciato in stato confusionale e con una difesa a tre sballata. De Vrij squalificato, Skriniar e Ranocchia in panchina per “turbe” da mercato, Godin ceduto: Conte ha piazzato D’Ambrosio sul centrodestra, promosso Bastoni a capo della linea e sistemato a sinistra l’attempato Kolarov, che ha passato la carriera a solcare la fascia mancina e che negli ultimi tempi, data l’età, si è riciclato difensore arretrato. Una miscela pericolosa, infiammabile con niente. Pochi secondi e l’ex Biraghi ha incendiato la porta di Handanovic con un cross da sinistra. Kolarov si è ritrovato a difendere al centro tra Bonaventura e Kouame, la palla è rimasta lì e i due viola con un gioco da ragazzi l’hanno trasformata in gol, dell’ex genoano l’ultimo tocco. Dov’era Bastoni? Che cosa faceva D’Ambrosio? Perché Kolarov si è ritrovato a destra? Il ballo del qua-qua dei tre dietro è continuato. Troppe concessioni interiste per vie centrali”.