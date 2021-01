Il secondo gol della Sampdoria ha colto ldi sorpresa la difesa dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia le responsabilità del reparto arretrato nerazzurro.



“Il raddoppio, nato da uno strappo di Damsgaard e chiuso da Keita, con la fase difensiva Inter ridotta alla stregua di un presepe. Dieci minuti di strapotere e 35 di sofferenze, amnesie e tormenti: misteri della psicologia o forse la dimostrazione di come Conte non sia ancora riuscito a impermeabilizzare l'Inter con la sua mentalità. Spiegazioni tecniche vanno ricercate a centrocampo, settore in cui, nella composizione Barella-Brozovic-Gagliardini, manca il seme della costruzione”.