Braccio di ferro tra l'Inter e il suo main sponsor, che non ha ancora pagato la prima tranche in questa stagione. Dopo averlo tolto dal sito ufficiale e dai tabelloni pubblicitari nell'amichevole giocata sabato scorso a Cesena con il Lione, il club nerazzurro oscurerà il nome di Digitalbits anche dalle maglie delle squadre Primavera e femminile nelle prossime partite.



L'azienda che ha lanciato la criptovaluta XDB era sponsor di manica, ma da quest'anno è diventata quello principale con un nuovo accordo da 85 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Intanto l'Inter ha rinviato la presentazione della seconda maglia.