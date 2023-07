"Non ho mai seguito il campionato giapponese, ma vedendo le strutture e le città penso che abbia un ottimo livello". Sono le parole di Federico Dimarco, intervistato da da Soccerking a margine di un evento tenutosi oggi a Osaka.



GIOCATORI GIAPPONESI - "Io ho giocato assieme a Nagatomo, di nome conosco Kamada e Honda".



LA STAGIONE PASSATA - "Una delle più importanti e più belle della mia carriera. Abbiamo vinto due trofei e raggiunto un risultato importantissimo in Champions, anche se abbiamo perso la finale. L'importante era rendere orgogliosi società e tifosi, questa è stata la cosa più importante".



MERCATO - "Abbiamo perso tanti giocatori di esperienza, forti, però allo stesso tempo abbiamo preso giovani di grande prospettiva che hanno giocato partite importanti come Frattesi, Thuram e Bisseck. Poi c'è Cuadrado, che ha esperienza avendo fatto delle finali di Champions".



SU PSG E AL NASSR - "Il PSG è una squadra forte, piena di campioni. L'Al-Nassr idem, ha preso tanti giocatori europei, poi ci gioca Brozovic, un nostro ex compagno".



MESSAGGIO AI TIFOSI GIAPPONESI - "Guardate le due amichevoli qui e, se avete la possibilità, venite a San Siro".