Inter, Dimarco ancora a parte: le condizioni in vista della Fiorentina

Si continua a lavorare in casa Inter per cancellare la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina e per, al contempo, preparare la sfida proprio alla formazione viola allenata da Raffaele Palladino., per la prossima partita di campionato,che, nella seduta mattutina, ha svolto l’allenamento insieme al resto del gruppo per la maggior parte del tempo.Il laterale azzurro, alle prese con una sindrome influenzale che lo aveva fermato già giovedì sera, ha lavorato nuovamente a parte in quel della Pinetina.

. Allo stato attuale dei fatti, a quanto risulta a Calciomercato.com, questa dovrebbe essere la formazione dal 1’ in vista della partita: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.