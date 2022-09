Per la Gazzetta dello Sport, l'interista Federico Dimarco è stato tra i migliori in campo nella sfida contro l'Inghilterra, per lui un 7 in pagelle, come per Raspadori (autore del gol), Bonucci (suo l'assist) e Donnarumma.



DIMARCO 7: “Questione di testa, non solo di gambe. Ci prova fino alla fine, corre, crossa, lancia, marca, prende il palo. In breve: ha tanta voglia. Oggi titolarissimo”.