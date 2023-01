Federico Dimarco - laterale dell'Inter che ha realizzato il vantaggio nerazzurro contro il Milan -, ai microfoni di Mediaset, ha commentato così la vittoria della Supercoppa Italiana: “Un’emozione indescrivibile, poi segnare in finale di Supercoppa è bellissimo. Da quando siamo partiti da Milano, volevamo vincerla. Abbiamo portato a casa questa vittoria meritata. Chalanoglu? Se la merita, ha passato certi momenti… Ma ora ci godiamo questa vittoria. Dobbiamo pensare partita per partita ora, vediamo per lo scudetto”.