Inter, Dimarco: 'Conosciamo il pubblico dell'Atletico, si fa sentire anche dalla televisione'

L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Sky alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Atletico Madrid:



"C'è pochissimo vantaggio, non dobbiamo fare l'errore di pensare che l'1-0 basti. Dobbiamo fare una partita all'altezza dell'andata. Conosciamo il pubblico dell'Atletico, si fa sentire anche dalla televisione. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Sicuramente dovremo avere la mentalità che abbiamo mostrato quest'anno, in campo compatti e cerchiamo di portare a casa il risultato".