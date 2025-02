AFP via Getty Images

Inter, Dimarco dà forfait con la Fiorentina: non va neanche in tribuna

Emanuele Tramacere

10 minuti fa

2

L'Inter non avrà a disposizione Federico Dimarco per il posticipo che questa sera vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina. Oltre allo squalificato Denzel Dumfries, infatti, anche il terzino sinistro classe 1997 non solo non sarà schierato fra gli 11 titolari da Simone Inzaghi ma non andrà neanche in panchina dando completamente forfait.



Dimarco soffre di una sindrome influenzale che non gli permetterà di essere a disposizione e, di conseguenza, sarà out dalla distinta di gara. Al suo posto dovrebbe partire dal 1' minuto Carlos Augusto, ma una grossa chance, anche a partita in corso, l'avrà il neo-acquisto del mercato invernale Nicola Zalewski.