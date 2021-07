Federico Dimarco potrebbe rimanere all'Inter e alla fine potrebbe risultare anche molto utile a Simone Inzaghi. Ma in che ruolo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza in merito.



“In attesa dei titolari, toccherà agli altri ritagliarsi un po' di spazio e mettersi in mostra. Finora ci è riuscito alla grande Dimarco al quale piacerebbe giocare più da quinto a sinistra, ma che Inzaghi, in certe gare, vede anche nella difesa a tre per la qualità e la spinta che dà alla costruzione”.