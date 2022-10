L'esterno dell'Inter, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Amazon Prime sul percorso in Champions della squadra nerazzura:"Quando c'è stato il sorteggio eravamo sull'aereo, stavamo andando a Roma ma la maggior parte era contenta, incontrare Barcellona e Bayern Monaco è sempre bello. La partita con il Bayern è arrivata in un momento difficile poi piano piano ci siamo ripresi."



CAMBIO DI MARCIA - "La vittoria con il Barcellona è stata una spinta a livello di gruppo, di squadra e ci ha portato anche a pareggiare."



MATCH POINT - "Oggi è una finale, ci giochiamo il passaggio del turno, con la testa giusta e la calma bisogna raggiungere un obiettivo che all'inizio alcuni pensavano non potessimo centrare'.