Prima del derby d'Italia, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: "È una partita importante, come tutti i derby d'Italia fa un po' storia a sé. Stasera ci giochiamo tanto, dobbiamo cercare di accorciare su quelle davanti".



La Juventus ha la miglior difesa del campionato: come va attaccata?

"Dovremo attaccarli come facciamo in tutte le partite, con equilibrio".



Cosa vuol dire per un interista giocare questa partita?

"Lo sappiamo tutti cosa significa giocare contro Juve o Milan, sono sensazioni che provi solo in campo".