Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime dopo la sfida di Champions League vinta per 4-0 contro il Viktoria Plzen.



DIVERTIMENTO - "Sicuramente. Abbiamo avuto un approccio importante, abbiamo attaccato tutta la partita e il passaggio del turno è importantissimo, nel girone più difficile della Champions".



SODDISFAZIONE - "In pochi credevo che passassimo il turno. Ce l'abbiamo fatta da squadra ed eliminando il Barcellona che tutti davano per favorita".



CRESCITA - "Sto bene, poi più giochi e più prendi fiducia. Capitano dei bassi durante il campionato, poi cerco di dare il massimo sia in allenamento che in partita".