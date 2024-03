Inter, Dimarco: 'In Champions si azzera quanto fatto in campionato. Sarà una gara piena di contrasti'

Il terzino sinistro dell'Inter Federico Dimarco ha concesso una mini-intervista ad Amazon Prime Video in cui ha presentato la sfida contro l'Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



GARA DIFFICILE - "Ci aspettiamo una gara difficile come ce l’aspettavamo all’andata. Sarà una partita piena di contrasti, col tifo loro che spinge tanto. Dovremo essere bravi a non sbagliare l’approccio"



LA CHAMPIONS AZZERA - "Quello che stiamo facendo in campionato in Champions League si azzera perché in Champions sono tutte partite a sé e difficili".



MENTALITA' - "Noi dovremo usare la nostra mentalità che è quella che usiamo in queste partite da inizio stagione. Dovremo giocare come sappiamo fare e cercare di vincere la partita".