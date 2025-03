AFP via Getty Images

. Nello scontro diretto per lo Scudetto, il numero 32 nerazzurro (per l'occasione in maglia gialla) supera Meret con una magia diUna specialità che in Serie A mancava alla squadra di Simone Inzaghi da oltre 2 anni. Infatti il 9 novembre del 2022 lo stesso Dimarco segnò su punizione a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta, poi sconfitto 6-1 in rimonta.Inoltre si tratta delnel 2020.

Dimarco è l'unico difensore in questo campionato ad aver segnato almeno 4 gol e servito almeno 4 assist.