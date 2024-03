Inter, Dimarco: 'Insulto di Acerbi a Juan Jesus? Se hanno chiarito non vedo problemi'

Federico Dimarco, difensore dell'Inter, ha parlato a Dazn al termine di Inter-Napoli. Sull'insulto di Acerbi a Juan Jesus ha dichiarato: "Io non ho visto niente, sono grandi e penso che si siano già chiariti tra di loro. Se la cosa è sistemata non vedo problema".



Percepite il calo nel secondo tempo?

"Nel primo tempo abbiamo avuto un bell'approccio, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Nel secondo tempo con delle disattenzioni e la stanchezza di Madrid abbiamo preso gol e ci dispiace".



Il ritorno del Napoli e dell'Atletico sono per merito loro o per un calo dell'Inter?

"Con l'Atletico abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, ma siamo usciti a testa alta contro una squadra forte. Stasera parliamo dei campioni in carica, hanno ripreso a giocare come con Spalletti. Ci vuole rispetto per entrambe le squadre".



In questo finale di stagione cosa deve dimostrare l'Inter?

"L'Inter deve dimostrare maturità perché in alcuni momenti della stagione abbiamo ceduto, anche se abbiamo vinto. Questa cosa la dobbiamo dimostrare anche a fine campionato, dobbiamo lavorare e di sicuro non sarà un pari a fermare quanto di bello stiamo facendo".



Bastoni non sta spingendo un po' troppo dalla tua parte?

"Sono cose che proiamo in allenamento, son movimenti che proviamo e meno male vengo fuori anche la domenica".



Avete una tabella nello spogliatoio per il giorno dello scudetto?

"Di calcoli non bisogna farne, guardiamo alla prossimo partita e basta".