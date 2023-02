Federico Dimarco, esterno dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 nel derby: "Abbiamo fatto una grande partita, dall'inizio alla fine non c'è stata storia. Cosa faccio adesso? Festeggio. Cosa sento nel cuore? Il nerazzurro e basta. Nulla da togliere a Ivan Perisic che l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, siamo due giocatori diversi".



E poi: "Milan così rinunciatario? Pensavo che oggi ci aspettassero al varco per batterci, però di sicuro non mi aspettavo un Milan così, soprattutto nel primo tempo".