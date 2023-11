Il campo dice che l'Inter è prima in campionato e ha conquistato con due giornate di anticipo (come non succedeva dal 2004/05) il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Momento molto positivo per la squadra di Simone Inzaghi, che sta riuscendo a coinvolgere tutta la rosa che gli ha messo a disposizione la società, che in estate è riuscita ad allargare le possibilità di scelta, come con Frattesi e Carlos Augusto per esempio. Il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio sta proseguendo anche in queste settimane, non tanto per l'arrivo di nuovi calciatori nel mercato di gennaio, quanto per il rinnovo di contratto di quei giocatori che sono a scadenza nei prossimi mesi o anche nei prossimi anni, ma che i nerazzurri vogliono blindare. Uno su tutti, Federico Dimarco.



DEADLINE E DETTAGLI - In questo inizio di stagione l'esterno sinistro sta confermando l'ottima ultima annata, che lo ha visto diventare protagonista e insostituibile nella squadra che ha raggiunto la finale di Champions League. Il suo accordo con l'Inter ha attualmente scadenza nel 2026, ma già entro i prossimi mesi i dirigenti contano di fargliene firmare uno nuovo, che dovrebbe scadere nel 2028. Con un ingaggio rivisto al rialzo e raddoppiato rispetto al milione e mezzo circa che il classe '97 guadagna attualmente. Anima nerazzurra in campo e nello spogliatoio, per il presente e anche per il futuro: l'Inter punta a blindare Dimarco.