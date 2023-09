Federico Dimarco, esterno dell'Inter e della nazionale italiana, ha parlato dal palco del premio Fair Play Gentlemen ripartendo dalla vittoria degli Azzurri nella seconda uscita con Spalletti ct: "Dopo un brutto pareggio con la Macedonia siamo tornati a vincere contro l'Ucraina. Essere nato con la maglia dell'Inter addosso fa un bell'effetto, ma me la sono guadagnata in pianta stabile nel percorso. Rivedendo il mio passato adesso sono veramente orgoglioso di vestire questa maglia".



Come aspettate il derby?

"Sappiamo tutti cosa vale il derby di Milano, sarà una bella partita e che vinca il migliore!".