Inter, Dimarco risponde alle critiche: 'Sì ho esultato e anche tanto. Spiace per Henry'

Le polemiche dopo la vittoriasulnon accennano a placarsi. In molti hanno criticato Federicoe altri calciatori nerazzurri per aver esultato in direzione del collega del Verona, Thomas, al momento del suo errore dal dischetto. L'esterno ha risposto così. con un post su Instagram.- "Ho esultato?. Senza insultare nessuno, senza gesti maleducati, ho gioito tanto per la vittoria, per lo “spavento” e per il pericolo scampato.Purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall’altra parte.Di pancia, sono sincero., ma non volevo offendere nessuno tanto è vero che al fischio finale, ancora prima di festeggiare coi miei compagni, sono andato ad abbracciarlo. E la stessa cosa ho fatto negli spogliatoi dopo la partita con i miei ex compagni. Perché questo è lo sport. Si vince, si perde, si esulta, si piange e alla fine ci si abbraccia. Ai moralisti dico: criticatemi pure ma guardate tutto quello che accade in campo non solo quello che vi fa comodo, grazie. Ciao grandi".