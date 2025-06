Inter, Dimarco saluta Inzaghi: "Un fratello maggiore, quella stella ci legherà per sempre"

Getty Images

L'si sono detti addio, è arrivata l'ufficialità della separazione tra la società nerazzurra e il tecnico piacentino che è pronto a cominciare una nuova avventura in Arabia Saudita, all'Al-Hilal.Arrivano via social in queste ore i saluti dei giocatori interisti per il loro ormai ex tecnico e tra questi c'è quello di, che dedica un pensiero a Inzaghi sul proprio profilo Instagram: "Ciao Simone. Ne abbiamo fatte di cose insieme eh?! Sei stato per me come un fratello maggiore, un amico, una persona leale con cui condividere 4 anni bellissimi e quella stella che ci legherà per sempre. Grazie per tutto. “Dimaaaaaaashhhhh”".