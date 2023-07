Protagonista al Konami HQ in Giappone insieme a Bastoni e Frattesi, Federico Dimarco ha concesso una battuta dopo una partita di esports giocata Inter vs Inter con i compagni:



IL CAMPIONATO GIAPPONESE - "Onestamente, non ho mai giocato contro nessuna squadra giapponese, ma mi sono allenato con Yuto Nagatomo, che mi ha detto che è un campionato molto forte in Asia".



CHI VORREI ALL'INTER? - "Vorrei un attaccante, Kylian Mbappé".



LA PARTITA - Sulla sconfitta contro Bastoni a PES: "Sei stato fortunato perché noi non avevamo un portiere"