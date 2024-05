Inter, Dimarco sfidato da... Fedez: il curioso aneddoto

48 minuti fa

Tempo di godersi lo Scudetto per l'Inter, di stare con i propri familiari per gli eroi della seconda stella. Tra questi c'è sicuramente Federico Dimarco che è stato protagonista di una mattinata particolare. Accompagnati i suoi bimbi a scuola, la stessa dove vanno anche i figli del rapper milanista Fedez, i due si sono sfidati a una gara di tiro alla fune organizzata dall'istituto scolastico e che ha visto partecipare anche altri papà.



SUI SOCIAL - A raccontarla è stato lo stesso Fedez su Instagram. "Avete vinto il campionato ma non vincerete tiro alla fune. Spoiler: Dimarco ha vinto pure tiro alla fune", ha scherzato il cantante.