Inter, Dimarco si prende la sua rivincita su Conte e omaggia Maradona. Fiato sospeso per il referto medico

Se poi aggiungi che tutto è accaduto in uno stadio che porta il nome di Maradona, tutto assume connotati ancor più romantici.una specialità in un l’argentino amava esibirsi spesso e volentieri di fronte alla sua gente. Ironia della sorte, ieri sera è toccato a Federico Dimarco, uno degli uomini più discussi in casa Inter e

Al minuto 22 Dimarco ha sistemato la palla e con il sinistro ha disegnato una di quelleTiro a giro a scavalcare la barriera e palla all’incrocio, realizzazione stupenda, anche seanche dopo aver segnato un gol così bello:Di fronte a una tale prodezza balistica, un giornalista ha evidentemente pensato che Meret avrebbe comunque potuto provare a fare di meglio. Un quesito che così posto non è proprio andato giù a Dimarco, il quale ha replicato con toni duri:Alla risposta Del calciatore è seguito qualche attimo di imbarazzo ma quando ha lasciato la sala stampa sono stati molti quelli che poi hanno voluto fargli i complimenti.

Un bellissimoDa diverse settimane Dimarco non presenta infatti la stessa condizione brillante di inizio stagione e sbloccandosi in questo modo aveva offerto la sensazione di potersi mettere tutto alle spalle il più in fretta possibile. Poi però il calciatore si è accasciato a terrà per una contrattura ai flessori della coscia destra. Un bel problema per Inzaghi visto che sulla sinistra è rimasto praticamente solo lui.