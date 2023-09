Federico Dimarco ha marchiato l'1-0 dell'Inter in casa dell'Empoli con un gran gol che ha poi commentato a Sky Sport. Ecco le sue parole.



EMPOLI - "È stata una partita non facile. Siamo partiti bene, poi siamo calati, infine fortunatamente abbiamo trovato il gol e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi".



GOL - "Il più bello? Forse con quello fatto a Verona contro il Torino: ho visto la palla uscire e ho calciato, menomale che è entrata. L'unica cosa di cui sono contento è che sono orgoglioso di quello che ho fatto da quando sono uscito dal settore giovanile fino ad adesso, forse è il punto più alto della mia carriera".



RINNOVO - "Penso che non ci saranno altre risposte, oltre a quella che voglio rinnovare con l'Inter. Non vedo nessun tipo di problema".