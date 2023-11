Federico Dimarco, a ridosso della sfida con l'Atalanta, ha parlato a Inter TV svelando le sue impressioni in vista della partita. Queste le sue dichiarazioni:



L'ATALANTA - "Sicuramente sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano a Bergamo, ma daremo il 120% per portare a casa il risultato".



BATTAGLIA SUGLI ESTERNI - "Non solo noi esterni, dobbiamo cercare di rubargli il tempo in tutte le parti del campo perché loro giocano a uomo a tutto campo e non sarà facile ma, come ho detto prima, dovremo dare il massimo per portare a casa il risultato".



GOL E ASSIST - "Principalmente penso alla squadra, a dare il massimo e portare a casa il risultato di squadra, non quelli personali".



A Dazn, l'esterno dell'Inter ha poi aggiunto:



SCAMACCA - "Scamacca lo conosciamo tutti, è un attaccante giovane e forte. Come del resto tutti i loro attaccanti, dovremo stare attenti a tutte le insidie".