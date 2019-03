Nessun passo avanti, nessun incontro chiarificatore. Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter e anche oggi, fra le mura di Appiano Gentile, non c'è stato il tanto atteso passo avanti per sbloccare una situazione di stallo sempre più tesa e complicata da gestire.



DIRIGENZA AD APPIANO - Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi al Suning Training Centre si sono presentati per stare vicino alla squadra prima il direttore sportivo Piero Ausiolo e poi l'amministratore delegato Beppe Marotta seguito dal direttore generale Giovanni Gardini



INCONTRO RIMANDATO - I tre dirigenti non hanno incontrato Icardi che ha continuato il suo percorso di fisioterapia. Un summit ci sarà in ogni caso prima della partenza della squadra per Francoforte (giovedì l'impegno di Europa League) per capire lo stato del percorso di recupero dell'attaccante argentino.