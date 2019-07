Tra i nomi dei convocati per il ritiro di Lugano figurano anche quello di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, due che Antonio Conte avrebbe volentieri ceduto. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "la Repubblica”, che spiega come per il centravanti argentino, i nerazzurri, siano disposti ad accettare anche un'offerta da 40 milioni di euro.



“Le convocazioni per il ritiro di Lugano sono arrivate. Ci sono anche loro, i due tatuatissimi di cui Conte non vede l’ora di disfarsi. Mauro Icardi e Radja Nainggolan, l’ex capitano e il Ninja, che segnando contro l’Empoli ha portato l’Inter in Champions. Ma le cose cambiano in fretta, e i progetti di conseguenza. La proprietà cinese ha dato carta bianca a Conte su quasi tutto. Ma lasciare i giocatori alla Pinetina mentre la squadra parte per la Svizzera - come l’ex ct avrebbe fatto volentieri - significherebbe rischiare azioni legali, come successe alla Lazio con Goran Pandev: lasciato ad allenarsi da solo, ottenne la risoluzione del contratto e andò via a parametro zero. Il biglietto per lunedì prossimo è arrivato, ma il sogno dell’Inter è che Icardi a Lugano non ci vada: potrebbe essere ceduto prima. Conte, al suo posto, in ritiro vorrebbe già Romelu Lukaku, gigante belga del Manchester United. L’ad nerazzurro Marotta e il ds Ausilio ci stanno lavorando. Ieri sera l’agente Federico Pastorello si è presentato al quartier generale nerazzurro. Il centravanti ha un accordo con la società, non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter e ha definito Conte «il migliore allenatore del mondo». Lo United chiede 70 milioni, l’Inter accetta la valutazione ma con la formula del prestito biennale. «Difficile», dice l’agente, ma si tratta a oltranza. Certo, sarebbe tutto più facile cedendo qualcuno. E quel qualcuno, nei piani dell’Inter, è Mauro Icardi. Anche accettando un’offerta bianconera intorno ai 40 milioni”.