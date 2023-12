. E' infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. E' molto interessante, posso dire questo”. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a margine della cerimonia di consegna del IX premio sportivo Fortunato De Agazio a Vibo Valentia, ha parlato così diPer l'Inter sono giorni di riflessioni, Djalo ha caratteristiche fisiche e tecniche che si sposano con l'idea di calcio di Inzaghi, maIl motivo è semplice,con 6 reti in 16 match di Eredivisie. Tutte le altre sono dietro nella speciale classifica: in Inghilterra l'Arsenal ha subito 15 gol, in Francia il Nizza 9, in Germania il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è a quota 12, gli stessi gol subiti dal Real Madrid in Spagna. Djalo sarebbe un investimento per il futuro, non una necessità per l'immediato.