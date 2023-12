Tiago Djalo si è promesso all’Inter per la prossima stagione. Il difensore centrale portoghese, in scadenza con il Lille il 30 giugno prossimo, ha accettato la proposta nerazzurra. I francesi, tuttavia, non intendono più convocarlo visto il rifiuto al rinnovo del contratto e attendono una proposta già a gennaio, chiedendo un indennizzo di almeno 5 milioni di euro: come riporta La Gazzetta dello Sport, Djalo è stato sondato dalla Juventus, dall’Atletico Madrid e dal PSG.