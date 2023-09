L'Inter si prepara al debutto stagionale in Champions League: l'ex Youri Djorkaeff a La Gazzetta dello Sport:



"Pavard? Aggiunge ancora più esperienza internazionale, acquisita sia con la Francia che con il Bayern, e ancora più forza fisica e varietà nel gioco: Benji è una benedizione per ogni allenatore, può occupare diverse zone del campo, fare il centrale e il laterale con la stessa naturalezza. È in grado sia di portare palla sia di affondare che di gestire il gioco. Più completo di così...".