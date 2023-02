Youri Djorkaeff è tornato a parlare della sua vecchia squadra, l'Inter. Il francese ha spaziato su vari argomenti e si è soffermato su uno dei suoi momenti migliori in nerazzurro: la rovesciata alla Roma. "Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva all'Inter. Allora l'ha messo sull'abbonamento. E io lo porto ancora oggi sempre con me nel portafoglio"



"Moratti? Per parlarvi di che persona sia, racconto della mia prima giornata a casa sua. Arrivo con il mio agente e c'erano i dirigenti. Lui mi fa: lasciamo parlare loro, noi andiamo a mangiare. E siamo stati lì a mangiare e parlare insieme di calcio, non di contratto e soldi. Di calcio"