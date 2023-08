Una trattativa impostata e definita nelle scorse ore e portata a termine con grande rapidità: Joaquin Correa all'Olympique Marsiglia è un affare fatto, che vivrà nella giornata di domani un appuntamento fondamentale con le visite mediche alle quali l'attaccante argentino si sottoporrà in Francia prima di firmare il contratto. Il Tucu passa alla corte di Marcelino in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto a 12 che può diventare obbligo in caso di qualificazione dell'OM alla prossima Champions League; il calciatore sottoscrive un accordo triennale (in caso di riscatto) a 3 milioni netti a stagione.



ARRIVA SANCHEZ - Contestualmente, l'Inter si appresta a formalizzare gli ultimi dettagli per riportare a Milano Alexis Sanchez ad un solo anno dalla separazione consensuale con tanto di buonuscita da 5 milioni. Rimasto svincolato proprio dal Marsiglia al termine dell'ultimo campionato, il calciatore cileno classe '88 si appresta a firmare un contratto annuale a 3 milioni di euro netti. Anche per lui previste le visite nella giornata di domani.